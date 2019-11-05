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Лига чемпионов

"Зенит" дважды пропустил в меньшинстве и уступил "Лейпцигу" в матче Юношеской лиги УЕФА

Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Российский "Зенит" из Санкт-Петербурга уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дублем отметился Коссиви Амедедеджиссо (55-я и 74-я минуты). На 53-й минуте главный арбитр встречи россиянин Василий Казарцев (Санкт-Петербург) показал красную карточку защитнику "Зенита" Дмитрию Прищепе.

После четырех туров "Зенит" располагается на последнем месте в группе G, имея в активе 1 очко. Лидирует в группе французский "Лион" (9 очков, три матча), второй идет португальская "Бенфика" (6 очков, три матча), третье - "Лейпциг" (4 очка, четыре матча). Позднее во вторник "Лион" примет "Бенфику", в случае победы португальцев петербургский клуб лишится шансов на выход в плей-офф. В пятом туре петербургская команда дома сыграет с "Лионом" 27 ноября.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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