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Евро-2020

Черчесов: штаб сборной России по футболу просчитал все при подготовке к матчам в ноябре

Национальная команда 16 и 19 ноября проведет игры отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу при подготовке к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года постарался учесть все возможные логистические и погодные нюансы. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Сборная России 16 и 19 ноября проведет матчи отбора к Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Серравалле соответственно. С 10 по 14 ноября национальная команда будет готовиться к этим встречам в Сочи. Ранее сборная традиционно готовилась к играм на базе в подмосковном Новогорске.

"Мы проанализировали, какая погода была в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи за последние пять лет, - сказал Черчесов. - В Москве в это время была неважная погода - иногда минусовая, иногда "+2", а в Сочи хорошая погода. Вероятность того, что погода будет лучше, чем в Москве, намного выше. Поэтому мы решили провести сбор там - знакомая гостиница, поле рядом; реновацию на стадионе Метревели сделали, поле в хорошем состоянии, там потренируемся, потом полетим".

"Разминка будет на "Газпром-Арене", где есть крыша. Постарались все максимально просчитать, чтобы ничего не упустить и грамотно подготовиться, - продолжил главный тренер сборной России. - Между матчами времени нет - мы проснемся, там разминка. Посмотрим по ситуации, что там будет, а после обеда улетим в Сан-Марино: у нас времени оставаться в Петербурге нет".

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На вопрос о том, хотел бы Черчесов, чтобы сборная России сначала сыграла против команды Сан-Марино, а потом против бельгийцев, он ответил: "Мы не можем выбирать - есть турнирная сетка. У нас до матча будет четыре тренировки, на один день больше, чем на прошлом сборе. Постараемся максимально использовать это".

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр российская команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
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