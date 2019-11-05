Черчесов: штаб сборной России по футболу просчитал все при подготовке к матчам в ноябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу при подготовке к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года постарался учесть все возможные логистические и погодные нюансы. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России 16 и 19 ноября проведет матчи отбора к Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Серравалле соответственно. С 10 по 14 ноября национальная команда будет готовиться к этим встречам в Сочи. Ранее сборная традиционно готовилась к играм на базе в подмосковном Новогорске.

"Мы проанализировали, какая погода была в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи за последние пять лет, - сказал Черчесов. - В Москве в это время была неважная погода - иногда минусовая, иногда "+2", а в Сочи хорошая погода. Вероятность того, что погода будет лучше, чем в Москве, намного выше. Поэтому мы решили провести сбор там - знакомая гостиница, поле рядом; реновацию на стадионе Метревели сделали, поле в хорошем состоянии, там потренируемся, потом полетим".

"Разминка будет на "Газпром-Арене", где есть крыша. Постарались все максимально просчитать, чтобы ничего не упустить и грамотно подготовиться, - продолжил главный тренер сборной России. - Между матчами времени нет - мы проснемся, там разминка. Посмотрим по ситуации, что там будет, а после обеда улетим в Сан-Марино: у нас времени оставаться в Петербурге нет".