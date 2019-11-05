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ATP

Тарпищев назвал несчастным случаем вылет Медведева во втором круге турнира в Париже

Глава ФТР посетовал на неудачное выступление россиян на парижских кортах
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Члены сборной России по теннису неудачно выступили на турнире серии "Мастерс" в Париже, но поражение Даниила Медведева во втором круге можно назвать несчастным случаем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Турнир серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже завершился в воскресенье. Медведев и Карен Хачанов закончили выступление на стадии второго круга, Андрей Рублев вылетел в первом раунде.

"Все трое сыграли одинаково неудачно в Париже. Медведев был перегружен, очень хотел выиграть, поражение - несчастный случай. Должен был выигрывать свой матч даже при не очень качественной игре и проходить дальше, тем более сетка для него была достаточно удобной", - сказал Тарпищев.

"Хачанов все еще не нашел себя после прошлогоднего результата. Вошел в десятку, надо уже защищать свои позиции, а это уже другой психологический подтекст. Раньше он "прыгал" на тех, кто выше, а теперь - отбивается", - отметил глава ФТР.

"Рублев же идет по восходящей. Прибавил в этом году, хотя вариаций пока не хватает - недостаточно для топ-10", - сказал Тарпищев.

Медведев, Хачанов и Рублев, а также Евгений Донской, вошли в состав сборной России, которая в ноябре сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса в Мадриде.

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