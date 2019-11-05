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Кубок Карьяла

ФХР рассматривает все турниры сборной России как подготовку к Олимпиаде-2022

С 7 по 10 ноября национальная команда примет участие в первом этапе Евротура - Кубке Карьяла
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает все турниры с участием национальной команды, как этап подготовки к Олимпиаде 2022 года. Об этом на церемонии вручения наград "Герои хоккея" по итогам прошлого сезона рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты являются олимпийскими чемпионами 2018 года. С 7 по 10 ноября сборная России примет участие в первом этапе Евротура - Кубке Карьяла.

"Главная наша задача - это Олимпиада. Мы хотим подтвердить статус олимпийских чемпионов. Каждый турнир нашей команды мы рассматриваем как усиленную подготовку к Олимпиаде. Игроки являются лидерами своих команд, у всех есть шанс закрепиться в команде", - отметил Третьяк.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Кубок Карьяла
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