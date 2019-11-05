Хоккеист Щербак продолжит карьеру в "Тракторе"

ТАСС, 5 ноября. Нападающий Никита Щербак перешел в челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба команды.

31 сентября Щербак по обоюдному согласию сторон расторг контракт с омским "Авангардом. 28 октября "Авангард" поместил игрока на драфт отказов, но ни один клуб лиги не заинтересовался контрактом хоккеиста. Как ТАСС сообщал агент хоккеиста Сергей Исаков, к Щербаку проявляли интерес несколько клубов КХЛ, а также один клуб из Швейцарии.

"Никита Щербак будет играть за "Трактор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с 23-летним спортсменом рассчитано до конца текущего сезона.

"Трактор" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 27 матчах 22 очка, в следующем матче челябинский клуб в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом" 12 ноября.

Щербак перешел в "Авангард" летом, подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в КХЛ, в которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 результативные передачи), до этого форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Щербак был выбран на драфте НХЛ 2014 года под 26-м номером "Монреалем", в декабре 2018 года клуб поместил его на драфт отказов, откуда его забрал "Лос-Анджелес". Всего в НХЛ Щербак провел 37 матчей, набрав 8 очков (6+2).