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Лига чемпионов

Праздник футбола продолжается. Петербург готовится к матчу ЛЧ "Зенит" - "Лейпциг"

Болельщики поддерживают в себе атмосферу футбольного праздника и после игры с ЦСКА
Болельщики "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. До начала матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом" остается несколько часов. Стартовый свисток прозвучит на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге в 20:55 мск.

Праздник футбола в Петербурге продолжается. Три дня назад сине-бело-голубые принимали ЦСКА (1:1) в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хоть главным объектом обсуждения после игры стала работа главного арбитра Михаила Вилкова, зрителям все же запомнится, в первую очередь, качественный футболв исполнении обеих команд.

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Болельщики петербуржцев поддерживают в себе атмосферу футбольного праздника и после игры с ЦСКА. В течение всех трех дней до матча с "Лейпцигом" в центре города можно было встретить людей в атрибутике "Зенита". Корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с болельщиками, которые приехали поддержать любимый клуб из Владивостока, по их словам, после встречи с армейцами настроение только улучшилось, и от этого ожидание матча Лиги чемпионов стало более волнительным.

Если болельщики уже переключились на игру с "Лейпцигом", то сам город пока живет матчем с ЦСКА. В Петербурге до сих пор повсюду висят афишы, посвященные встрече против армейцев, но практически отсутствуют упоминания об игре с немецким клубом. Зато в городе уже ждут противостояние сборной России с бельгийцами в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, который пройдет 16 ноября, о чем говорят многочисленные плакаты и объявления с изображением футболистов национальной команды.

Все же, матчи сборной России становятся более важной частью футбольной жизни горожан, чем еврокубковые встречи с участием российских команд. Возможно, на это влияют и слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, сказанные им после игры против сборной Кипра (5:0). Футболист отметил, что гимн страны звучит круче гимна Лиги чемпионов.

Молодежь "Зенита" оказалась слабее немцев

Еврокубковый день в Петербурге начался с игры молодежных команд "Зенита" и "Лейпцига" в Юношеской лиге УЕФА, которая завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Несмотря на ветреную и холодную погоду, молодежные команды пришли поддержать активные болельщики сине-бело-голубых, "заряды" которых не утихали в течение всей встречи. Ответная игра между командами получилась под стать первой (1:1) - интересный и комбинационный футбол, полный борьбы, в одном из эпизодов даже был удален игрок "Зенита". Всего на матче присутствовало 266 болельщиков.

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За несколько часов до начала главной встречи вечера зрителей ждет развлекательная программа, включающая в себя концерты и конкурсы. Также для ценителей классической музыки прозвучат шедевры немецких композиторов. Музей "Лабиринтум" представит болельщикам яркое научное шоу, посещенное немецким ученым и изобретателям.

Матчи "Зенита" всегда славятся высокой посещаемостью, и игра в Лиге чемпионов вряд ли станет исключением, "Газпром-Арена" вмещает 62 315 человек.

"Одно дело, когда проигрываешь без шансов, а так уступили 1:2 при доминировании "Лейпцига", но моментов не было у них, - вспомнил первую встречу команд в группе нападающий "Зенита" Артем Дзюба. - Осталась недосказанность в прошлом матче, мы очень сильно хотим показать "Лейпцигу", что мы сильны, тогда они радовались, теперь мы хотим порадоваться".

С утра перед кассами "Газпром-Арены" стоят люди, чтобы приобрести билеты, среди них также попадаются гости из Германии, которые пребывают в отличном настроении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе немецкого клуба, около 400 болельщиков "Лейпцига" посетят гостевую встречу против "Зенита".

В другом матче группы G французский "Лион" примет португальскую "Бенфику", начало - 23:00 мск. В турнирной таблице "Лейпциг" с 6 очками лидирует, далее идут "Зенит" (4), "Лион" (4) и "Бенфика" (3).

Лига чемпионов-2019/20. Группа G
МестоКомандаИВНПМО
1"Лейпциг"32014-46
2"Зенит"31115-44
3"Лион"31114-34
4"Бенфика"31024-63

 

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