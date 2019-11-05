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Футбол в России

Черчесов не обсуждал с Дзюбой вопрос о продлении контракта игрока с ФК "Зенит"

Соглашение форварда с клубом из Петербурга истекает летом 2020 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Виталий Невар/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан национальной команды Артем Дзюба не говорили по поводу истекающего летом 2020 года контракта 31-летнего форварда с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил Черчесов.

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Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб и Дзюба вернутся будут обсуждать вопрос продления контракта зимой. Нападающий выступает за сине-бело-голубых с 2015 года. За это время он провел в составе петербуржцев 158 матчей, забив 62 мяча и сделав 47 голевых передач. Кроме того, он помог команде выиграть чемпионат, Кубок и два Суперкубка России.

"Не обсуждал, - ответил Черчесов на вопрос о том, говорил ли он с Дзюбой по поводу истекающего летом 2020 года контрактом форварда с "Зенитом". - Ваши коллеги спрашивали уже, я всегда так отвечаю: чем быстрее решится этот вопрос, тем спокойнее будет всем. И "Зениту", и Дзюбе, и сборной".

"Вроде меня это не касается, но спрашивают. А дать ему контракт или нет - вопрос не ко мне. Хочется, чтобы тема закрылась, чтобы не было ситуации, как с Гилерме (перед началом сезона-2019/20 голкипер вел переговоры о подписании нового контракта с "Локомотивом", имея предложение от другого клуба - прим. ТАСС). Там в конце концов пришли к соглашению, но народ будоражили очень долго", - отметил главный тренер сборной России.

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