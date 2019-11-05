Бурдасов назначен капитаном российской сборной на Кубок Карьяла

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского клуба СКА Антон Бурдасов будет капитаном сборной России по хоккею на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Об этом журналистам сказал главный тренер российской команды Алексей Кудашов.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки.

"Капитан - Бурдасов", ассистенты - Александр Кадейкин, Рушан Рафиков, Антон Слепышев и Артем Зуб", - сказал Кудашов.

В состав сборной России не вошли лучшие бомбардиры ЦСКА и СКА в нынешнем сезоне Кирилл Капризов (13 голов + 11 голевых передач) и Владимир Ткачев (7+15) соответственно. "Мы Капризова и Ткачева хорошо знаем, следим за ними, на данном этапе выбрали этих игроков. Сборная России всегда играет в атакующий и агрессивный хоккей с контролем шайбы. Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов, они хорошо играют, набирают много очков, при формировании команды учитывались и возраст, и форма игрока на данный момент, и клубные связки", - отметил Кудашов.

"Статус капитана мотивирует"

"Приятно быть капитаном, конечно, меня мотивирует вызов в сборную и капитанство. Но самое важное - помнить о том, что нужно помогать сборной добиваться побед. Физическое состояние нормальное, я проходил предсезонку индивидуально, сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, как и где буду играть, как тренеры решат, если поставят в меньшинстве, то буду играть в меньшинстве, в сборной нет разницы, какую роль выполнять", - отметил 28-летний Бурдасов.

Сборная России на Кубке Карьяла 7 ноября сыграет с финнами, 9 ноября - со шведами и 10 ноября - с чехами.