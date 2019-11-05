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Кубок Карьяла

Третьяк: состав сборной РФ на Кубок Первого канала будет сильнее, чем на Кубок Карьяла

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 12 по 15 декабря

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура, Кубок Первого канала, будет сильнее, чем на Кубок Карьяла. Об этом журналистам во вторник рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки.

"Думаю, что в декабре состав будет посильнее, потому что у себя надо обязательно выигрывать, - отметил Третьяк. - Дома нельзя проигрывать ни одного матча, хотя для нас каждый матч важен, всегда играют сильнейшие. Все ребята полны желания биться за свою страну. Надеюсь, мы получим хороший результат, а болельщики получат удовольствие от матчей национальной сборной".

Кубок Первого канала состоится с 12 по 15 декабря.

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