Решение WADA по статусу РУСАДА может быть вынесено 9 декабря

ТАСС, 5 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря. Об этом журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал на своей странице в Twitter.

"Внеочередное заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет решаться вопрос статуса РУСАДА, вероятно, пройдет 9 декабря в Париже или Лондоне", - написал Зеппельт.