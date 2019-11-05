Решение WADA по статусу РУСАДА может быть вынесено 9 декабря

ТАСС, 5 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря. Об этом журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал на своей странице в Twitter.
"Внеочередное заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет решаться вопрос статуса РУСАДА, вероятно, пройдет 9 декабря в Париже или Лондоне", - написал Зеппельт.
ARD Doping Editorial Team: Meeting of WADA Compliance Review Commitee about alleged Moscow lab data manipulation and @rusada compliance scheduled for mid Nov (17th). Extraordinary @wada_ama Exco meeting to discuss final consequences for RUS possibly on Dec 9th in Paris or London— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 5, 2019
23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.
Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.