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Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: хоккеисты из НХЛ с большой долей вероятности не сыграют на Олимпиаде-2022

Также отмечается, что Игры в Пекине пройдут на площадке 26 на 60 метров
Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг
© Владимир Гердо/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), скорее всего, снова не примут участия в Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в том числе из-за нежелания Международного олимпийского комитета делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов.

"IIHF [Международная федерация хоккея] приняла решение провести Олимпийские игры - 2022 на площадке 26 на 60 метров. Так же уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать, потому что это не помещается в финансовую бизнес-модель лиги. НХЛ - это бизнес-структура в первую очередь. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть игроки, которые выступают в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду", - отметил Ротенберг.

"Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. У нас есть успешный опыт, мы идем по протоптанной тропинке, и будем так же стремиться к победе в Пекине, как и на чемпионатах мира", - добавил он.

Победителем Олимпийских игр 2018 года стали российские хоккеисты. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

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