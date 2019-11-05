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Кубок Карьяла

Кагарлицкий не полетит на Кубок Карьяла в составе сборной России по хоккею

Нападающий не играл в последних матчах Континентальной хоккейной лиги из-за повреждения

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий из-за повреждения не отправится с командой на Кубок Карьяла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

"Кагарлицкий не полетит на Кубок Карьяла", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФХР.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов отметил, что в последних матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард не играл из-за повреждения.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Кагарлицкий провел за СКА 19 игр, в которых забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач.

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Кубок Карьяла
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