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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории 17 ноября

Изначально заседание должно было пройти 23 октября в Лозанне, но было перенесено

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Встреча российских экспертов с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории запланирована на 17 ноября. Об этом ТАСС сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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На предстоящей встрече эксперты должны будут обменяться мнениями о причинах появления в базе данных изменений. Изначально предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне (Швейцария), однако его пришлось перенести, поскольку экспертам WADA потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны, который был предоставлен 8 октября.

"Встреча экспертов России и WADA пройдет 17 ноября", - сказала Пахноцкая.

Как ранее в Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, WADA может вынести решение по статусу РУСАДА на заседании исполкома организации 9 декабря.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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