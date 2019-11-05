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ММА

Билеты на бой Федора Емельяненко против Джексона будут стоить от 4,5 тыс. рублей

Поединок пройдет 29 декабря в Японии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Билеты на поединок бойцов смешанного стиля (ММА) россиянина Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона в Японии будут стоить от 4,5 до 63 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

"Цены на билеты составят 68,99 до 985,59 долларов", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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ММА
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