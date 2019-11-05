Исполком WADA рассмотрит статус РУСАДА 9 декабря только при получении рекомендации

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря только в случае получения рекомендации по этому вопросу от комитета по соответствию. Об этом ТАСС сообщили в WADA.

Рекомендацию комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тейлором сможет сформировать по итогам встречи экспертов WADA и России, которая состоится 17 ноября.

"Если комитет по соответствию предоставит исполкому рекомендацию, то вопрос РУСАДА будет рассмотрен 9 декабря", - сообщили в WADA.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.