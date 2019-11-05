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Зимние олимпийские виды спорта

Этап КМ по лыжной акробатике в Петербурге отменен из-за неготовности объекта

Соревнования должны были пройти на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Этап Кубка мира по лыжной акробатике, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в январе, не вошел в окончательный соревновательный календарь Международной федерацией лыжного спорта (FIS) из-за неготовности объекта. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Этап Кубка мира должен был состояться на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово".

"Сам объект не готов для проведения этапа Кубка мира. Мы еще раз обсудили это с Международной федерацией лыжного спорта, обсудили на уровне Министерства спорта РФ. Сейчас будем собирать совещание, чтобы принять необходимые меры и в дальнейшем начать эксплуатировать этот объект не только для организации соревнований, но и для проведения тренировочных мероприятий сборных команд, - отметил Курашов. - Мы уже на протяжение двух лет планируем провести там этап Кубка мира, создать Кубок двух столиц по лыжной акробатике. Но этот проект пока никак не реализуется из-за неготовности объекта".

В сезоне-2019/20 в России пройдут четыре этапа Кубка мира по фристайлу. Этапы турнира по лыжной акробатике состоятся в Москве (25 января) и Красноярске (7 марта), этап Кубка мира по могулу пройдет в Красноярске 8 марта, соревнования по ски-кроссу состоятся в Миассе 23 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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