Глава WADA: решение по вопросу участия россиян в ОИ-2020 будет принято заблаговременно

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /ТАСС/. Решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будет принято заблаговременно и не потребует спешки. Такое мнение на пресс-конференции в Катовице, где проходит Всемирная конференция по борьбе с допингом в спорте, высказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

В 2016 году вопрос о допуске российской сборной к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро решался за несколько дней до старта соревнований. Подобная ситуация возникла в связи с публикацией расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена, которое вскрыло факты массовых манипуляций внутри российской антидопинговой системы. Сейчас российские спортсмены рискуют столкнуться с недопуском к Олимпийским играм 2020 года в Токио, поскольку WADA после обнаружения изменений в базе данных московской лаборатории инициировало вопрос лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы, - сказал Риди. - У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, мы проводим аудит международных федераций. В этом вопросе мы сейчас разбираемся гораздо лучше, чем раньше".

"Поэтому, покидая [31 декабря] пост президента, я уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно", - добавил он.

В 2016 году решение о допуске российских спортсменов к Играм принимали международные федерации. По этой причине российские легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты были лишены права выступить на Олимпиаде. Сейчас правом применять санкции наделено WADA. Решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря.

Расследование Макларена стало основанием для недопуска российских паралимпийцев к Играм в Рио-де-Жанейро, которые прошли вскоре после Олимпиады.