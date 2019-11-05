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Лига чемпионов

"Барселона" сыграла вничью со "Славией" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 0:0
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль и нападающий "Славии" Лукаш Масопуст EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль и нападающий "Славии" Лукаш Масопуст
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 5 ноября. Испанская "Барселона" со счетом 0:0 сыграла вничью с чешской "Славией" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый матч между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

"Барселона" не проигрывает уже 34-й домашний матч в Лиге чемпионов, испанский клуб одержал 30 побед и четыре раза сыграл вничью. Эта беспроигрышная серия является самой длинной в истории Лиги чемпионов. Также испанский клуб 39-й раз не проигрывает домашний матч (33 победы, шесть ничьих) в Лиге чемпионов с аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Серхио Бускетсом в стартовом составе. Месси впервые с апреля 2015 года не может забить в двух домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.

Последняя домашняя нулевая ничья "Барселоны" до этого матча датирована 11 февраля 2018 года, тогда сине-гранатовые разошлись миром в матче чемпионата Испании с "Хетафе". В последний раз "Барселона" играла вничью со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги чемпионов 19 апреля 2017 года, тогда с таким счетом закончился ответный матч четвертьфинала турнира против итальянского "Ювентуса".

В турнирной таблице группы F "Барселона" идет на первом месте, набрав восемь очков, "Славия" с двумя очками занимает последнюю, четвертую строчку. В следующем туре "Барселона примет на своем поле немецкую "Боруссию" (Дортмунд) 27 ноября, "Славия" в этот же день на своем стадионе сыграет с итальянским "Интером". Встреча "Боруссия" - "Интер" завершится позднее во вторник.

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