Капитан "Зенита" Иванович назвал уроком поражение от "Лейпцига" в матче ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Капитан и защитник российского "Зенита" Бранислав Иванович считает, что поражение команды в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от немецкого "Лейпцига" послужит уроком для сине-бело-голубых. Таким мнением Иванович поделился с журналистами после игры.

Во вторник "Зенит" уступил "Лейпцигу" со счетом 0:2. Иванович был заменен на 70-й минуте, когда петербуржцы проигрывали с разницей в два мяча.

"Тяжелая игра получилась, - сказал Иванович. - Мы не начали так, как хотели. Гол, который в конце первого тайма пропустили, психологически сказался на нас. Не все выводы мы сделали после игры в Германии (23 октября "Зенит" уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2 - прим. ТАСС), но нельзя сдаваться, надо думать о следующей игре, надо проанализировать свои ошибки".

"Меня заменили, скорее всего, из-за результата. Когда ты проигрываешь, играешь в пять защитников, надо менять схему. Мы должны были побороться с "Лейпцигом", но они с первых минут контролировали игру, набрали уверенность после этого, доминировали, мы не успевали прессинговать. Это будет большой урок для всех нас", - заключил Иванович.

"Зенит" занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. "Лейпциг" с девятью очками возглавляет группу. Третье место занимает французский "Лион" (4 очка), четвертое - португальская "Бенфика" (3). "Лион" позднее во вторник примет "Бенфику" в рамках четвертого тура (начало - 23:00 мск).