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Лига чемпионов

Голкипер "Ювентуса" надеется провести "сухой" матч против "Локомотива"

Войцех Щенсный считает, что команда проводит слишком мало игр без пропущенных мячей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Голкипер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Войцех Щенсный рассказал, что намерен оставить свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Слова польского вратаря приводит пресс-служба туринской команды.

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В матче 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" победил "Торино" со счетом 1:0. Этот матч стал первым для команды во всех турнирах с 1 октября без пропущенных мячей. Тогда итальянцы победили дома в Лиге чемпионов немецкий "Байер" (1:0), после чего пропустили в пяти встречах кряду во всех турнирах.

"У нас была слишком долгая серия без "сухих" матчей. Мы сумели не пропустить в последней игре и надеемся продолжить", - сказал 29-летний футболист.

В составе "Локомотива" играет партнер Щенсного по сборной Польши Гжегож Крыховяк. В игре предыдущего тура "Локомотив" уступил "Ювентусу" в гостях со счетом 1:2.

"Я дружу с Крыховяком много лет, мы выросли вместе, это красивая и важная история. Но я не могу дождаться завтрашней игры, чтобы победить его", - отметил Щенсный.

Матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" пройдет в среду в Москве на "РЖД-Арене", начало - 20:55 мск.

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