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Лига чемпионов

Михаил Кержаков: футболисты "Зенита" должны были брать очки в матче с "Лейпцигом"

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" должны были завоевать очки в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Таким мнением с журналистами после встречи поделился вратарь петербуржцев Михаил Кержаков.

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" на своем поле со счетом 0:2.

"Лейпциг" по-другому выглядел, у них очень сильный тренер (Юлиан Нагельсман - прим. ТАСС). Нам нужно смотреть на себя, мы играли дома, должны были брать очки в матче с "Лейпцигом". У них высокий класс игроков, отмечу скорость футболистов. Я всегда говорил, что "Лейпциг" очень сильная команда, но мы со всеми должны брать очки", - заявил Кержаков.

"Зенит" идет вторым в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. "Лейпциг" с девятью очками является лидером группы. Третье место занимает французский "Лион" (4 очка, 3 игры), четвертое - португальская "Бенфика" (3, 3).

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