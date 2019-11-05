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Лига чемпионов

Футболист "Валенсии" Черышев получил травму в матче Лиги чемпионов против "Лилля"

Во вторник Черышев получил вызов в сборную России для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 6 ноября. Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев получил повреждение в ходе матча четвертого тура Лиги чемпионов против французского "Лилля".

Черышев получил повреждение на 30-й минуте встречи и был заменен на Феррана Торреса. Матч "Валенсия" - "Лилль" прошел Испании и завершился победой хозяев - 4:1.

Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Черышева в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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