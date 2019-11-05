Поражение по делу. Футболисты "Зенита" дома уступили "Лейпцигу" в матче Лиги чемпионов

Нападающий Артем Дзюба заявил на предматчевой пресс-конференции, что в первой игре (1:2), которая прошла 23 октября в Германии, "осталась недосказанность". После этих слов болельщики ожидали, что команда сделала определенные выводы после поражения, однако ответную встречу петербуржцы провели еще хуже, заслуженно проиграв. "Не все выводы мы сделали после игры в Германии", - признался после матча капитан "Зенита" Бранислав Иванович.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" потерпел домашнее поражение от немецкого "Лейпцига" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на "Газпром-Арене" и завершилась со счетом 0:2.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что выход Йордана Осорио на замену в первой встрече положительно повлиял на игру команды. В ответном матче защитник получил шанс помочь своим партнерам с первых минут. Также Семак выпустил в стартовом составе атакующего полузащитника Александра Ерохина, хавбек стал автором гола в субботней игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1). В запасе остались полузащитник Себастьян Дриусси и защитник Вячеслав Караваев, появившиеся на поле во втором тайме.

Подопечные Юлиана Нагельсмана начинали матч с "Зенитом" без нападающего Тимо Вернера. В первой игре 32-летний специалист заменил немецкого нападающего после перерыва. Место Вернера в ответной встрече занял нападающий Юссуф Поульсен, а вот помогала ему мощная линия полузащиты в лице пяти человек, включая авторов голов в первой встрече Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, который также отметился забитым мячом в гостевой игре. Решение Нагельсмана вызвало вопросы, ведь в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (8:0) Вернер оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.

"Лейпциг" мог забить и больше

С первых минут немецкий клуб показал, что намерен контролировать ход игры и по возможности лишить соперника мяча. Счет мог быть открыт на 13-й минуте после выстрела Марселя Хольстенберга. Однако главный арбитр встречи Орель Гринфельд воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR) и отменил забитый мяч, так как Кристофер Нкунку сыграл рукой перед тем, как отдать передачу на Хольстенберга. После матча Нагельсман заявил, что гол стоило засчитать.

Болельщики, которых было на матче 50 452 человека, увидели ответ хозяев только на 21-й минуте, когда Дуглас Сантос выдал передачу на Дзюбу после забега по правому флангу, но нападающий слишком долго решался пробить, а удар пришелся в защитника "Лейпцига". Атака подопечных Семака выглядела бесперспективной, дальние верховые забросы на Дзюбу снимались защитниками гостей, а попытки Азмуна обходить соперников на скорости были тщетны.

Также стоит отметить четко выверенные позиционные атаки команды Нагельсмана, где каждый игрок знал свою функцию, в результате чего возникали опасные моменты возле ворот Кержакова.

"Для нас было важно не пропустить в первом тайме, в концовке пропустили, играть стало сложнее", - сказал на послематчевой пресс-конференции Семак.

"Лейпциг" довел матч до победного

Перед началом второго тайма Семак внес изменения, выпустив на правый фланг защиты Вячеслава Караваева вместо Игоря Смольникова, а у "Лейпцига" на поле вышел Кевин Кампль вместо Хальстенберга. Немцы не растеряли кураж после стартовой половины, Кержакову пришлось вступить в игру уже на 48-й минуте и вытащить мяч из-под перекладины после удара Поульсена. А вот "Зенит" не смог проснуться после перерыва, сине-бело-голубые искали свои шансы на контратаках, но все попытки были безрезультатными, а активный прессинг со стороны гостей приводил к ошибкам и нарушениям правил.

На 60-й минуте исключительную возможность после передачи Дзюбы вновь получил Азмун, однако иранец не смог переиграть вратаря Питера Гулачи. Спустя две минуты Нагельсман выпустил на поле Вернера, немец сразу же стал участником голевой атаки, которую успешно завершил Забитцер - 2:0. После этого Семак понял, что терять уже нечего, выпустив атакующего полузащитника Себастьяна Дриусси вместо капитана Ивановича. "Меня заменили, скорее всего, из-за результата, когда ты проигрываешь, играешь в пять защитников, надо менять схему", - пояснил после матча Иванович.