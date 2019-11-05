Поражение по делу. Футболисты "Зенита" дома уступили "Лейпцигу" в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" потерпел домашнее поражение от немецкого "Лейпцига" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на "Газпром-Арене" и завершилась со счетом 0:2.
Нападающий Артем Дзюба заявил на предматчевой пресс-конференции, что в первой игре (1:2), которая прошла 23 октября в Германии, "осталась недосказанность". После этих слов болельщики ожидали, что команда сделала определенные выводы после поражения, однако ответную встречу петербуржцы провели еще хуже, заслуженно проиграв. "Не все выводы мы сделали после игры в Германии", - признался после матча капитан "Зенита" Бранислав Иванович.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что выход Йордана Осорио на замену в первой встрече положительно повлиял на игру команды. В ответном матче защитник получил шанс помочь своим партнерам с первых минут. Также Семак выпустил в стартовом составе атакующего полузащитника Александра Ерохина, хавбек стал автором гола в субботней игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1). В запасе остались полузащитник Себастьян Дриусси и защитник Вячеслав Караваев, появившиеся на поле во втором тайме.
Подопечные Юлиана Нагельсмана начинали матч с "Зенитом" без нападающего Тимо Вернера. В первой игре 32-летний специалист заменил немецкого нападающего после перерыва. Место Вернера в ответной встрече занял нападающий Юссуф Поульсен, а вот помогала ему мощная линия полузащиты в лице пяти человек, включая авторов голов в первой встрече Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, который также отметился забитым мячом в гостевой игре. Решение Нагельсмана вызвало вопросы, ведь в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (8:0) Вернер оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.
"Лейпциг" мог забить и больше
С первых минут немецкий клуб показал, что намерен контролировать ход игры и по возможности лишить соперника мяча. Счет мог быть открыт на 13-й минуте после выстрела Марселя Хольстенберга. Однако главный арбитр встречи Орель Гринфельд воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR) и отменил забитый мяч, так как Кристофер Нкунку сыграл рукой перед тем, как отдать передачу на Хольстенберга. После матча Нагельсман заявил, что гол стоило засчитать.
Болельщики, которых было на матче 50 452 человека, увидели ответ хозяев только на 21-й минуте, когда Дуглас Сантос выдал передачу на Дзюбу после забега по правому флангу, но нападающий слишком долго решался пробить, а удар пришелся в защитника "Лейпцига". Атака подопечных Семака выглядела бесперспективной, дальние верховые забросы на Дзюбу снимались защитниками гостей, а попытки Азмуна обходить соперников на скорости были тщетны.
Также стоит отметить четко выверенные позиционные атаки команды Нагельсмана, где каждый игрок знал свою функцию, в результате чего возникали опасные моменты возле ворот Кержакова.
"Для нас было важно не пропустить в первом тайме, в концовке пропустили, играть стало сложнее", - сказал на послематчевой пресс-конференции Семак.
"Лейпциг" довел матч до победного
Перед началом второго тайма Семак внес изменения, выпустив на правый фланг защиты Вячеслава Караваева вместо Игоря Смольникова, а у "Лейпцига" на поле вышел Кевин Кампль вместо Хальстенберга. Немцы не растеряли кураж после стартовой половины, Кержакову пришлось вступить в игру уже на 48-й минуте и вытащить мяч из-под перекладины после удара Поульсена. А вот "Зенит" не смог проснуться после перерыва, сине-бело-голубые искали свои шансы на контратаках, но все попытки были безрезультатными, а активный прессинг со стороны гостей приводил к ошибкам и нарушениям правил.
На 60-й минуте исключительную возможность после передачи Дзюбы вновь получил Азмун, однако иранец не смог переиграть вратаря Питера Гулачи. Спустя две минуты Нагельсман выпустил на поле Вернера, немец сразу же стал участником голевой атаки, которую успешно завершил Забитцер - 2:0. После этого Семак понял, что терять уже нечего, выпустив атакующего полузащитника Себастьяна Дриусси вместо капитана Ивановича. "Меня заменили, скорее всего, из-за результата, когда ты проигрываешь, играешь в пять защитников, надо менять схему", - пояснил после матча Иванович.
Дриусси успел запомниться хорошей подачей углового прямо на голову Вильмара Барриоса, но удар защитника отразил Гулачи. В концовке встречи "Зенит" снова имел редкую возможность забить, но Дзюба после прострела с правого фланга пробил левой ногой из хорошей позиции в защитника. После этого эпизода силы подопечных Семака окончательно иссякли, и сине-бело-голубые провели остаток матча, отражая атаки соперника.
В итоге матч завершился заслуженной победой "Лейпцига". "Мы должны были побороться, но они с первых минут контролировали игру, набрали уверенность после этого, доминировали, мы не успевали прессинговать", - заключил после матча Иванович. "Мы играли дома, должны были брать очки в матче с "Лейпцигом", - добавил Кержаков.
"Зенит" и "Лейпциг" провели четвертую встречу, ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. В первой встрече "Зенит" проиграл на выезде со счетом 1:2, а в ответной была зафиксирована ничья - 1:1. Игра с "Лейпцигом" стала 14-й для петербуржцев в еврокубках против немецких команд, "Зенит" потерпел шестое поражение (пять побед, три ничьи).
Урок для "Зенита"
Семак признал, что игроки "Лейпцига" были сильны в скорости мышления и принятия решения. "Шанс был в быстрых атаках, если в Лейпциге мы не могли в них выйти, то сегодня у нас были шансы. "Лейпциг" играет более интенсивно, мы запаздывали в скорости мышления и принятия решений. Нам надо привыкать играть в этом турнире, здесь команды не прощают ошибок", - прокомментировал специалист.
В отличие от матча в Лейпциге 23 октября "Зенит" действовал по схеме в три центральных защитника. "Не считаю, что ошибся в тактике, шансы у нас были, мы их не использовали, но на данном этапе мы слабее по уровню, у нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением", - подытожил Семак, добавив, что лимит на легионеров в российском чемпионате "мешает здоровой конкуренции".
Главный тренер "Лейпцига" назвал заслуженной победу своих подопечных. "Не ожидали, что "Зенит" будет такими большими силами играть в обороне, у нас было очень много места и времени. В первом тайме мы слишком торопились, забили гол, который нельзя было отменить, потом забили перед паузой, когда забили второй гол, мне уже было понятно, что матч закончен, но мы играли до конца", - отметил 32-летний специалист.
"Это будет большой урок для всех нас", - подытожил Иванович. Болельщикам лишь стоит надеяться, что их команда сделает правильные выводы из поражения и покажет себя с лучшей стороны в оставшихся двух матчах группового этапа против французского "Лиона" (27 ноября) и португальской "Бенфики" (10 декабря). В очной встрече четвертого тура между этими командами, которая прошла во вторник, французский клуб оказался сильнее - 3:1.
"Будем продолжать работать дальше, шансы [на выход из группы] у нас еще остаются", - отметил Семак. "Лейпциг" лидирует в таблице группы G, имея в активе девять очков после четырех туров, "Лион" идет вторым с 7 очками. На третьей строчке расположился "Зенит" (4 очка), на четвертой - "Бенфика (3).
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Лейпциг"
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|2
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|3
|"Зенит"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|4
|"Бенфика"
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3