Финал Кубка Либертадорес по футболу перенесен в Перу из-за беспорядков в Чили

ТАСС, 6 ноября. Финальный матч Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки, состоится в столице Перу Лиме, встреча перенесена из Сантьяго в связи с беспорядками в Чили. Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Дата проведения финального матча при этом не изменилась, встреча между бразильским "Фламенго" и аргентинским "Ривер Плейт" пройдет 23 ноября.

Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году финальный матч с участием аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками. "Ривер Плейт" победил со счетом 3:1.