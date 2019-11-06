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Лига чемпионов

Главный тренер "Наполи" Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча ЛЧ

Это может быть вызвано конфликтом с президентом клуба
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти EPA/LENNART PREISS
Описание
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти
© EPA/LENNART PREISS

ТАСС, 6 ноября. Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти без объяснения причин не явился на пресс-конференцию и обязательное интервью для телевидения после матча Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Встреча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов во вторник в Неаполе завершилась со счетом 1:1.

Отмечается, что тренер и игроки покинули стадион сразу после матча. По данным издания, их поведение может быть вызвано напряженностью в отношениях с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который в последнее время вмешивался в тренировочный процесс.

"Наполи" идет на втором месте в группе Е Лиги чемпионов. Команда занимает седьмую позицию в таблице чемпионата Италии.

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