Главный тренер "Наполи" Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча ЛЧ

ТАСС, 6 ноября. Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти без объяснения причин не явился на пресс-конференцию и обязательное интервью для телевидения после матча Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Встреча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов во вторник в Неаполе завершилась со счетом 1:1.

Отмечается, что тренер и игроки покинули стадион сразу после матча. По данным издания, их поведение может быть вызвано напряженностью в отношениях с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который в последнее время вмешивался в тренировочный процесс.

"Наполи" идет на втором месте в группе Е Лиги чемпионов. Команда занимает седьмую позицию в таблице чемпионата Италии.