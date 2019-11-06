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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде лиги Квебека в матче молодежной Суперсерии

Команда Валерия Брагина уступила в овертайме со счетом 3:4 во второй игре серии
Описание
© Федерация хоккея России

ТАСС, 6 ноября. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) в овертайме уступила команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) со счетом 3:4 во втором матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском городе Монктон.

В составе россиян шайбы забросили Егор Соколов (20-я минута), Дмитрий Завгородний (24) и Максим Грошев (31). У канадцев отличились Рафаэль Лавуа (2, 62), Натан Легаре (22) и Доусон Мерсер (32).

Суперсерия, в которой команда России играет по два матча против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL), проводится в 17-й раз. Победитель определится по наибольшему количеству очков, очки канадских команд в матчах против сборной России суммируются. В первой игре против сборной QMJHL команда Валерия Брагина днем ранее выиграла со счетом 4:3, после двух матчей на счету россиян 4 очка, у канадцев - 2.

8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.

Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

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