Клопп заявил, что футболист "Ливерпуля" Хендерсон пропустил матч ЛЧ из-за болезни

ТАСС, 6 ноября. Немец Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", рассказал, что капитан команды Джордан Хендерсон пропустил из-за болезни матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Комментарий Клоппа после матча приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Ливерпуль" дома переиграл "Генк" со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов.

"Джордан Хендерсон находился в постели весь день, - сказал Клопп. - Я еще не говорил с ним после матча, но я надеюсь, что сейчас он чувствует себя лучше".

"Ливерпуль" лидирует в группе Е в Лиге чемпионов, набрав 9 очков в четырех встречах. В пятом туре "Ливерпуль" примет итальянский "Наполи" 27 ноября. "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко в 11 матчах. В 12-м туре "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в воскресенье.