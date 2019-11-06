Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Чемпион Европейских игр Сагалуев дебютирует в профессиональном боксе 10 декабря

Россиянин проведет поединок против филиппинца Гарена Диагана

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европейских игр 2015 года россиянин Батор Сагалуев дебютирует в профессиональном боксе 10 декабря в Кемерово. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Сагалуев проведет бой против филиппинца Гарена Диагана", - сказал собеседник агентства.

28-летний Сагалуев является чемпионом России, а также двукратным серебряным призером российского первенства (2017, 2018). 

В активе 23-летнего Диагана семь побед (три нокаутом) и одно поражение.

Вечер бокса возглавит поединок российского боксера Михаила Алояна.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
СМИ: новый ежегодный клубный футбольный турнир будет создан в Юго-Восточной Азии
Чемпионат должен стать ключевой платформой для развития спорта в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС