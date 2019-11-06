Чемпион Европейских игр Сагалуев дебютирует в профессиональном боксе 10 декабря

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европейских игр 2015 года россиянин Батор Сагалуев дебютирует в профессиональном боксе 10 декабря в Кемерово. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Сагалуев проведет бой против филиппинца Гарена Диагана", - сказал собеседник агентства.

28-летний Сагалуев является чемпионом России, а также двукратным серебряным призером российского первенства (2017, 2018).

В активе 23-летнего Диагана семь побед (три нокаутом) и одно поражение.

Вечер бокса возглавит поединок российского боксера Михаила Алояна.