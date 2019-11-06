Призер Олимпиады фристайлист Ридзик связывает неудачи в прошлом сезоне с травмой мениска

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик из-за травмы не смог показать лучшие результаты в прошлом сезоне. Такое мнение журналистам в среду высказал сам спортсмен.

Тренерский совет Федерации фристайла России оценил выступления спортсменов в дисциплине "ски-кросc" в сезоне-2018/19 как неудовлетворительные. Основной целью сезона было показать наивысшие результаты на чемпионате мира 2019 года, который прошел в феврале в американском Парк-Сити, но в ски-кроссе российским фристайлистам не удалось завоевать ни одной медали.

"После олимпийского сезона у меня была травма мениска, в июне прошлого года была операция, восстановление после нее шло полгода. Первые полгода пришлось пропустить - а это подготовка и начало соревновательного сезона, наши внутренние соревнования. До Нового года я просто проездил с командой, реабилитировался, катался на лыжах. После Нового года вышел на склон, колено беспокоило, но о каких результатах могла идти речь после полугодового перерыва", - рассказал Ридзик.

"В прошлом сезоне готовился к чемпионату мира, на него были большие надежды. Но, как на зло, я умудрился ошибиться в стартовой секции и упасть, так что не смог показать хороший результат. Март я полностью посвятил реабилитации, в апреле удалось победить на чемпионате России", - добавил спортсмен.

Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.