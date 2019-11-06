Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. В соответствии с решением российская сторона должна была передать WADA базу данных и пробы, которые были опечатаны в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием.

"В соответствии с решением исполкома WADA (от 20 сентября 2018 года - прим. ТАСС) российская сторона передала WADA все запрошенные образцы, - сказал Колобков. - Представителям WADA был предоставлен полный доступ в московскую лабораторию для получения данных".

"Мы выполняем все обязательства, которые от нас зависели. В течение этого года мы были в более тесном сотрудничестве с WADA, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.