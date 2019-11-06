Фристайлист Ридзик расстроен отменой этапа Кубка мира по ски-кроссу в Китае

В 2019 году Китай примет этапы Кубка мира по могулу, парному могулу, лыжной акробатике, хафпайпу и биг-эйру. В календаре также значился этап турнира по ски-кроссу, который впоследствии был отменен.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик выразил сожаление из-за отмены этапа Кубка мира по фристайлу в Китае. Об этом спортсмен рассказал журналистам в среду.

"Кубок мира у нас начнется в декабре, но уже в ноябре мы выступили на международном старте, это был своеобразный тест, квалификационные заезды. У нас будет еще два зарубежных турнира, по их итогам мы уже узнаем, кто попадет в сборную на этапы Кубка мира", - рассказал Ридзик.

"Немного расстроен отменой этапа Кубка мира в Китае, перед Олимпиадой хотелось бы, чтобы там прошло как можно больше тестовых соревнований. Настраивался проявить себя именно на будущей олимпийской трассе, изучить ее рельеф и особенности. Но из-за отмены этапа пришлось немного скорректировать планы, сейчас сфокусирован на домашнем этапе Кубка мира и на общем зачете. Моя цель на сезон - попасть минимум в десятку, максимальная задача - в тройку лучших", - отметил спортсмен.

Первый этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет 6 декабря во Франции. 23 февраля этап пройдет в Миассе.

Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. В июне того же года спортсмен перенес операцию на мениске.