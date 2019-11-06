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Допинг в спорте

Колобков: спортсмены должны быть наказаны за допинг вне зависимости от их национальности

Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести наказание, вне зависимости от их национальной принадлежности. Об этом в среду во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Если кто-то из спортсменов будет признан виновным в употреблении допинга, мы будем заниматься этим вопросом вместе, - подчеркнул Колобков. - Да, есть отдельные случаи, которые существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то, конечно, этот человек должен быть наказан. Это правило должно работать для любого спортсмена из любой страны".

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Теги
ДопингКолобков, Павел Анатольевич
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