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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус: РУСАДА стало заложником безответственных шагов со стороны руководителей спорта РФ

Глава Российского антидопингового агентства выступил на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице
Глава РУСАДА Юрий Ганус Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало заложником разрушительных шагов со стороны ряда руководителей российского спорта. Об этом в среду во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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"РУСАДА - независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта. Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА", - сказал Ганус.

"РУСАДА не имело никакого отношения к базе данных и ее передаче, и даже было отстранено от информационной поддержки во время передачи базы данных. Но ответственность будет возложена на РУСАДА. Есть силы, удовлетворенные этой парадоксальной трагической ситуацией в России, когда РУСАДА будет отвечать за критические результаты действий сил вне РУСАДА", - добавил он.

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По словам Гануса, независимый подход РУСАДА к проблеме допинга является гарантией того, что в России ведется объективная и эффективная антидопинговая борьба. "РУСАДА стало интегрированным партнером международных спортивных и антидопинговых движений. Хочу выразить искренне уважение к WADA, прессе и iNADO (Институт национальных антидопинговых организаций - прим. ТАСС) за поддержку и защиту нашей независимости. Мы находимся в одной лодке", - подчеркнул Ганус.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков, также выступая на конференции, сообщил, что Россия выполняет все обязательства перед WADA по вопросу соблюдения условий восстановления РУСАДА.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
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