Ганус: РУСАДА стало заложником безответственных шагов со стороны руководителей спорта РФ

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало заложником разрушительных шагов со стороны ряда руководителей российского спорта. Об этом в среду во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"РУСАДА - независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта. Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА", - сказал Ганус.

"РУСАДА не имело никакого отношения к базе данных и ее передаче, и даже было отстранено от информационной поддержки во время передачи базы данных. Но ответственность будет возложена на РУСАДА. Есть силы, удовлетворенные этой парадоксальной трагической ситуацией в России, когда РУСАДА будет отвечать за критические результаты действий сил вне РУСАДА", - добавил он.