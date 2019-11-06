Ганус: РУСАДА стало заложником безответственных шагов со стороны руководителей спорта РФ

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало заложником разрушительных шагов со стороны ряда руководителей российского спорта. Об этом в среду во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
"РУСАДА - независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта. Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА", - сказал Ганус.
"РУСАДА не имело никакого отношения к базе данных и ее передаче, и даже было отстранено от информационной поддержки во время передачи базы данных. Но ответственность будет возложена на РУСАДА. Есть силы, удовлетворенные этой парадоксальной трагической ситуацией в России, когда РУСАДА будет отвечать за критические результаты действий сил вне РУСАДА", - добавил он.
По словам Гануса, независимый подход РУСАДА к проблеме допинга является гарантией того, что в России ведется объективная и эффективная антидопинговая борьба. "РУСАДА стало интегрированным партнером международных спортивных и антидопинговых движений. Хочу выразить искренне уважение к WADA, прессе и iNADO (Институт национальных антидопинговых организаций - прим. ТАСС) за поддержку и защиту нашей независимости. Мы находимся в одной лодке", - подчеркнул Ганус.
23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков, также выступая на конференции, сообщил, что Россия выполняет все обязательства перед WADA по вопросу соблюдения условий восстановления РУСАДА.