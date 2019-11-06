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Лига Европы

Матвеев: "Краснодар" ждет тяжелый матч с "Трабзонспором" в Лиге Европы

Встреча между командами пройдет 7 ноября в Краснодаре

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Победа над турецким клубом "Трабзонспор" поможет футболистам "Краснодара" продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Об этом заявил журналистам на предматчевой пресс-конференции в среду главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 20:55 мск. В предыдущем туре "Краснодар" одержал гостевую победу над турецким клубом со счетом 2:0. "Краснодар" занимает третью строчку турнирной таблицы группы C, набрав три очка после трех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе 1 балл, первое место занимает швейцарский "Базель" (7), на второй строчке испанский "Хетафе" (6).

"Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло [в прошлой игре], мы провели достаточно хороший матч. Мы хорошо начали, потом "Трабзонспор" забрал инициативу, потом снова мы, мяч, который был забит в начале второго тайма очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают", - заявил Матвеев.

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