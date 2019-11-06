Футболист "Краснодара" Вандерсон не сыграет против "Трабзонспора" и "Локомотива"

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Вандерсон не примет участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Трабзонспора" из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции в среду главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Вандерсон, получивший травму задней поверхности бедра, пропустил в текущем сезоне восемь матчей, последний раз 25-летний футболист выходил на поле 22 сентября в гостевой игре чемпионата России против ЦСКА (2:3). Российский полузащитник Юрий Газинский получил травму плеча в контрольном матче сборной России против московского футбольного клуба "Чертаново", который прошел 3 июня, сейчас 30-летний хавбек восстанавливается после перенесенной операции.

"[Иван] Игнатьев в команде, Газинский до окончания паузы на сборные вряд ли появится, Вандерсон ни завтра, ни с "Локомотивом" не сыграет. Без каждого игрока, которого нам не достает, очень сложно. Мы понимаем, что выпали системообразующие игроки, которые могли добавить красок в нашу игру, особенно Вандерсон, который придает нам скорость и остроту. Те люди, которые выходят на поле, делают свою работу достаточно хорошо, и мы рады, что мы добываем очки и движемся вперед", - заявил Матвеев.

В четверг "Краснодар" примет турецкий "Трабзонспор" в матче четвертого тура Лиги Европы, начало матча - 20:55 мск. 10 ноября "Краснодар" сыграет на выезде с московским "Локомотивом".