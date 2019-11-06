Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Футболист "Краснодара" Ольссон остался недоволен своим выступлением против "Ростова"

Встреча 15-го тура РПЛ между командами завершилась со счетом 2:2, полузащитник был заменен после первого тайма

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Кристоффер Ольссон остался недоволен своей игрой в последнем матче чемпионата России против "Ростова" (2:2). Таким мнением поделился сам футболист на пресс-конференции перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором".

В матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова", который прошел 3 ноября, Ольссон был заменен после первого тайма.

"Мы не берегли Ольссона к матчу против "Трабзонспора", просто он не очень удачно попал в ту игру [с "Ростовом"], и пришлось так сделать. Это футбол, так бывает", - рассказал главный тренер краснодарского клуба Сергей Матвеев.

Сам полузащитник отметил, что остался недоволен собственной игрой в прошлом матче. "Мы говорили об этой игре с тренером, я также был недоволен своим выступлением в прошлом матче, но это не является проблемой для меня", - отметил 24-летний швед.

В текущем сезоне Ольссон провел 19 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче Лиги Европы, начало игры - 20:55 мск. В предыдущем туре "Краснодар" одержал гостевую победу над турецким клубом со счетом 2:0.

Реклама на ТАСС
Лига Европы
Футболист "Краснодара" Вандерсон не сыграет против "Трабзонспора" и "Локомотива"
Полузащитник, получивший травму задней поверхности бедра, пропустил в текущем сезоне восемь матчей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС