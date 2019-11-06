Футболист "Краснодара" Ольссон остался недоволен своим выступлением против "Ростова"

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Кристоффер Ольссон остался недоволен своей игрой в последнем матче чемпионата России против "Ростова" (2:2). Таким мнением поделился сам футболист на пресс-конференции перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором".

В матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова", который прошел 3 ноября, Ольссон был заменен после первого тайма.

"Мы не берегли Ольссона к матчу против "Трабзонспора", просто он не очень удачно попал в ту игру [с "Ростовом"], и пришлось так сделать. Это футбол, так бывает", - рассказал главный тренер краснодарского клуба Сергей Матвеев.

Сам полузащитник отметил, что остался недоволен собственной игрой в прошлом матче. "Мы говорили об этой игре с тренером, я также был недоволен своим выступлением в прошлом матче, но это не является проблемой для меня", - отметил 24-летний швед.

В текущем сезоне Ольссон провел 19 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче Лиги Европы, начало игры - 20:55 мск. В предыдущем туре "Краснодар" одержал гостевую победу над турецким клубом со счетом 2:0.