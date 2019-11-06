Колобков опроверг информацию о непредоставлении ответов на вопросы WADA

8 октября российские эксперты предоставили WADA дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA. Во вторник журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия ответила только на 23.

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Россия ответила на все уточняющие вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по изменениям, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. Об этом во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер", - сказал Колобков.

"Если возникнут еще вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это будет свидетельством того, что работа продолжается, что эксперты действительно хотят выяснить все обстоятельства, связанные с базой данных", - добавил министр спорта.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.