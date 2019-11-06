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Футбол в Германии

СМИ: Арсен Венгер заинтересован в работе с "Баварией"

В воскресенье с поста главного тренера мюнхенского клуба был уволен Нико Ковач

ТАСС, 6 ноября. Француз Арсен Венгер, известный по работе с лондонским "Арсеналом", заинтересован в том, чтобы возглавить мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Bild.

70-летний француз ответил согласием на вопрос о своем желании стать главным тренером "Баварии" в эфире телеканала beIN Sports. По информации Bild, президент "Баварии" Ули Хёнесс уже рассматривал кандидатуру француза в ноябре 2018 года, когда "Бавария" играла нестабильно и руководство клуба размышляло о возможной смене тренера.

В воскресенье с поста главного тренера "Баварии" был уволен хорват Нико Ковач, ранее мюнхенский клуб потерпел поражение от "Айнтрахта" (1:5) из Франкфурта-на-Майне в 10-м туре чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" был назначен Ханс Флик.

Француз возглавил "Арсенал" в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с "Арсеналом" до финала Лиги чемпионов (2006) и финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы) в 2000 году.

"Бавария" располагается на четвертом месте в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков после 10 туров. В 11-м туре "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию", встреча пройдет в субботу. В Лиге чемпионов "Бавария" лидирует в группе В, набрав 9 очков в трех матчах. В четвертом туре команда примет греческий "Олимпиакос", встреча пройдет позднее в среду.

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