Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Адамс завершила карьеру из-за проблем со зрением

ТАСС, 6 ноября. Британка Никола Адамс, дважды завоевывавшая золотые награды Олимпийских игр в весовой категории до 51 кг, объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Yorkshire Evening Post.

"Для меня была большая честь представлять нашу страну, однако занятия боксом сказываются на моем здоровье. Врачи сказали, что любое дальнейшее воздействие на мои глаза, скорее всего, приведет к непоправимому повреждению и постоянной потере зрения", - сказала 37-летняя спортсменка.

Адамс стала олимпийской чемпионкой на Играх 2012 года в Лондоне и на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Британка стала первой в истории олимпийской чемпионкой по боксу среди женщин. В 2017 году Джонс начала профессиональную карьеру, с июля по ноябрь 2019 года Адамс была чемпионкой мира в наилегчайшем весе (до 51 кг) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также она является чемпионкой мира (2016) и победительницей Европейских игр (2015).