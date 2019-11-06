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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в России

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что разрабатываются изменения в закон о спорте
Министр спорта РФ Павел Колобков Alexei Druzhinin/Pool Photo via AP
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Alexei Druzhinin/Pool Photo via AP

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта России намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности. Об этом журналистам во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал министр спорта Павел Колобков.

Допинг-скандал вокруг российского спорта

"У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров, - сказал Колобков. - Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами".

"Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять", - подчеркнул министр спорта.

Во вторник глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сожаление, что на прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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