"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" дома уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:1 в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Единственный гол на 36-й минуте забил Элиа Петрелли.

В первой встрече между командами, которая прошла 22 октября в Турине, "Локомотив" одержал победу (2:1). В турнирной таблице группы D московский клуб занимает третье место, набрав четыре очка в четырех турах. "Ювентус" вышел на первое место, набрав девять очков после четырех встреч. В параллельном матче играют соперники "Локомотива" и "Ювентуса" по группе испанский "Атлетико" (7 очков) и немецкий "Байер" (2), после первого тайма встречи в Леверкузене счет не открыт - 0:0.

В пятом туре "Локомотив" примет "Байер", "Ювентус" на домашнем поле сыграет с "Атлетико", обе встречи пройдут 26 ноября.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие "Зенит", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.