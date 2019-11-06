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Еврокубки

Баскетболист клуба "Локомотив-Кубань" Фридзон пропустит не менее двух месяцев из-за травмы

Защитник получил повреждение 5 ноября в матче Еврокубка против литовского "Ритаса"

ТАСС, 6 ноября. Российский баскетболист краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Виталий Фридзон выбыл по меньшей мере на два месяца из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

34-летний защитник получил травму 5 ноября в домашнем матче Еврокубка против литовского "Ритаса" (82:87).

"После детального осмотра игрока было принято решение отправить Виталия на обследование. К сожалению, опасения подтвердились. Компьютерная томография показала, что у Виталия перелом пястной кости левой руки. Заключение экспертов - необходима операция. Срок восстановления после подобных травм - не менее двух месяцев", - приводит пресс-служба клуба слова врача команды Константина Шубина.

Фридзон выступает за краснодарскую команды с 2018 года, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем набирает 9,3 очка, совершает 1,8 подбора и отдает 1,3 передачи. В турнирной таблице лиги "Локомотив-Кубань" занимает второе место, одержав в четырех матчах три победы, в Еврокубке клуб идет третьим в группе В, одержав в шести матчах две победы.

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