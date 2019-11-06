Кудашов: хоккеистам сборной России на Кубке Карьяла необходим международный опыт

ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноября. /ТАСС/. Почти всем игрокам сборной России по хоккею, которые попали в состав на Кубок Карьяла, необходимо обретать опыт игры в международных матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьяла - пройдет с 7 по 10 ноября.

"Институт сборных работает, многие игроки нынешней сборной прошли через олимпийскую сборную (ближайший резерв национальной команды). Почти всем игрокам этой команды просто необходим международный опыт для того, чтобы они росли и в дальнейшем приносили пользу сборной. Это совсем другой уровень, ответственность и накал борьбы", - отметил Кудашов.

Для Кудашова предстоящий турнир станет первым в роли главного тренера сборной России. "Эмоции самые положительные. Не только я, но и все игроки понимают ответственность - все в боевой готовности. У нас, по сути, была одна единственная тренировка, на игру выходим с листа", - сказал Кудашов.

"Тяжело, но постарались провести теоретическое занятие, донесли до игроков требования и систему игры сборной России. Отработали игру в неравных составах. У финнов, чехов и шведов все похоже - есть и опытные игроки, и клубные связки", - заключил главный тренер сборной России.

Сборная России на Кубке Карьяла сыграет с командами Финляндии (7 ноября), Швеции (9 ноября) и Чехии (10 ноября).