Международные соревнования будут приоритетными для легкоатлетки Сидоровой в зимнем сезоне

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Международные состязания будут приоритетными для чемпионки мира по прыжкам с шестом россиянки Анжелики Сидоровой в зимнем сезоне. Об этом спортсменка в среду рассказала журналистам.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет с 13 по 15 марта в Китае.

"Мне гораздо больше нравится прыгать в помещении, потому что нет ветра, разной погоды. Ты просто приезжаешь на старт, настраиваешься и делаешь то, что умеешь, не нужно беспокоиться ни о чем. Конечно, надо будет дождаться [подтверждения] заявки [на нейтральный статус], но приоритет этой зимой будет на международные старты", - сказала Сидорова.

"Начала понемногу тренироваться, не могу сказать, что уже в полном объеме, но потихоньку входим в форму. После чемпионата [мира в помещении] немного отдохну, отдых будет коротким, но он точно будет, - добавила спортсменка. - Осенью закладывается база на весь год, но подготовка делится на два этапа, так что сейчас мы готовимся именно к зимнему сезону. Очень большой объем силовой работы проделывается, чтобы хватило на весь год".

Спортсменка отметила, что может пропустить чемпионат Европы, потому что турнир пройдет после Олимпийских игр в Пекине. Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится в Париже с 26 по 30 августа.

"Если бы чемпионат Европы был перед Олимпиадой, то были бы какие-то планы на него. А так посмотрим, как будет складывается сезон, если все будет удачно, то, может, и буду участвовать, почему бы и нет", - заключила спортсменка.