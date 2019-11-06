Прыгунья с шестом Сидорова планирует начать соревновательный сезон в феврале

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова планирует начать новый соревновательный сезон в феврале 2020 года. Об этом спортсменка рассказала журналистам в среду.

"Мы пока еще не определились точно с планом на соревнования, но думаю, что начнем выступать с начала февраля. Экспериментов в преддверии сезона не будет, будем стараться улучшать то, что уже есть, дальше развивать технику, - отметила Сидорова. - Какой-то конкретной цели на сезон по результатам нет, хочется стабильно прыгать высоко - на 4,80 - 4,90 м. Цель будет примерно такая, ведь это позволит прыгнуть еще выше на главном старте".

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Сидорова завоевала золотую медаль с результатом 4,95 м.