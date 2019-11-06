Первенство Москвы по легкой атлетике стартовало в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первенство Москвы по легкой атлетике по программе "Детская легкая атлетика IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС)" открылось в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских.

Почетными гостями церемонии открытия турнира стали двукратный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян, олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова, двукратная олимпийская чемпионка в беге (800 м и 1500 м) Светлана Мастеркова и двукратный призер Олимпийских игр в эстафете 4х400 м Олеся Зыкина.

Перед началом соревнований разминку для детей провела чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. "В детстве я тоже очень волновалась перед соревнованиями, наверно, даже больше, чем сейчас. Для всех вас это важный турнир, но попробуйте подумать об этом, как об игре, ведь эти соревнования должны приносить вам удовольствие", - обратилась Сидорова к участникам первенства Москвы.

Турнир проходит в формате командных соревнований в течение одного дня. Участники соревнуются в беге с барьерами, эстафете, метании снарядов и прыжках в длину.

"Этот турнир мы проводим с 2012 года, он очень любим тренерами, детьми, специалистами. Это классный опыт, которым мы хотим делиться. В будущем году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запускает конкурс среди региональных федераций легкой атлетики России на лучшее внедрение проекта "Детская легкая атлетика" в субъектах Российской Федерации", - рассказала член президиума ВФЛА Зыкина.

"Сегодняшнее первенство Москвы станет примером соревнований, которые смогут принять участие в конкурсе, стартующем в 2020 году. Специальное жюри ВФЛА в конце года объявит три региональные федерации - победителей конкурса, которые будут награждены денежными призами. Победители будут определяться по нескольким критериям - количество проведенных региональной федерацией подобных соревнований, количество детей, которые будут вовлечены в соревнования, уровень организации и многое другое", - пояснила Зыкина.