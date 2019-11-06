"Газпром Арена" примет два хоккейных матча в декабре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА вместо планировавшихся трех. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Ранее Медведев рассказал ТАСС, что рассматривалась возможность проведения на "Газпром Арене" трех матчей. В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.
"Думаю, будет два матча, - сказал Медведев. - Там была возможность провести встречу с "Северсталью" (17 декабря - прим. ТАСС), но все-таки собрать 60 тыс. человек на матч СКА - "Северсталь", при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах".
"Уже идет подготовительная работа", - добавил член совета директоров СКА и КХЛ.
Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на МСК "ЦСКА-Арена", россияне сыграют 12 декабря со шведами, 14 декабря с чехами и 15 декабря с финнами. После этого в календаре матчей СКА значатся три домашних матча регулярного чемпионата КХЛ - против "Северстали", ЦСКА и магнитогорского "Металлурга". Встречи состоятся 17, 19 и 22 декабря. По информации ТАСС, речь идет о проведении игр Россия - Финляндия и СКА - ЦСКА.