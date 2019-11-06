"Газпром Арена" примет два хоккейных матча в декабре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА вместо планировавшихся трех. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что рассматривалась возможность проведения на "Газпром Арене" трех матчей. В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.