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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В матче второго тура российская команда победила мексиканцев со счетом 3:1

ТАСС, 6 ноября. Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 3:1 в матче второго тура Межконтинентального кубка и вышла в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

В составе сборной России отличились Владислав Жариков (8-я минута), Борис Никоноров (19) и Виктор Крышанов (30). У мексиканцев гол забил Нестор Мартинес (20). На 21-й минуте за вторую желтую карточку был удален мексиканец Рамон Мальдонадо.

Сборной России в группе В противостоят команды Ирана, Мексики и Египта, в первом туре россияне оказались сильнее египтян (5:3). Российская команда после двух туров набрала 6 очков и досрочно обеспечила выход в полуфинал, мексиканцы идут на четвертой строчке, не набрав ни одного очка. Матч второго тура между сборными Ирана и Египта пройдет позднее в среду. В заключительном туре россияне сыграют с командой Ирана, встреча пройдет 7 ноября, начало в 19:00 мск.

В группе А выступают команды Испании, Италии, ОАЭ и Японии. Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу с 4 очками в активе, на втором месте команда Японии (3), на третьем - ОАЭ (2), замыкают таблицу итальянцы (0). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира.

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш прошел в 2011 году. Турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м заняли четвертое место.

Соревнования завершатся 9 ноября.

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