Бриллиантовая лига сократит в 2020 году количество легкоатлетических дисциплин с 16 до 12

ТАСС, 6 ноября. Организаторы Бриллиантовой лиги уменьшат количество легкоатлетических дисциплин, проводимых на всех этапах, с 16 до 12 в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Такое решение было принято в связи с данными исследования о популярности разных дисциплин, проведенного руководством Бриллиантовой лиги. В соответствии с ними, организаторы Бриллиантовой лиги больше не будут проводить на всех этапах соревнования по метанию диска, тройному прыжку, бегу с препятствиями на дистанции 3000 метров, а также бегу на дистанции 200 метров.

Отмечается, что соревнования в беге с препятствиями на дистанции 3000 м и в беге на дистанции 200 м будут проводиться на пяти этапах, включая турниры в Осло, Риме и Дохе. На двух этапах будут представлены метание диска и тройной прыжок. Однако ни одна из четырех дисциплин не будет представлена в финале Бриллиантовой лиги в 2020 году. Самые успешные спортсмены в каждой из исключенных дисциплин по итогам этих этапов получат специальное приглашение на чемпионат мира.

"Наша цель - создать более динамичную, более захватывающую глобальную лигу, которая будет символизировать весь наш вид спорта. Лигу, которую вещатели захотят транслировать, а болельщики - посмотреть. Тем не менее мы понимаем разочарование спортсменов тех дисциплин, которые попали под сокращение в сезоне 2020 года", - сказал руководитель Бриллиантовой лиги, президент IAAF Себастьян Коу.

"Континентальный тур, расширенная глобальная серия однодневных турниров в поддержку Бриллиантовой лиги, объединит [сокращенные] четыре дисциплины, чтобы обеспечить спортсменам возможность активно соревноваться и зарабатывать призовые. Мы также будем работать более тесно со спортсменами этих дисциплин, чтобы помочь продвигать их", - добавил глава IAAF.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная IAAF. Соревнование проводится с 2010 года и традиционно завершается двумя финальными этапами - в Цюрихе и Брюсселе, в сезонах 2020 и 2021 годов финал будет один, и он состоится в Цюрихе из-за реконструкции стадиона в Брюсселе. Теперь Бриллиантовая лига насчитывает 12 дисциплин у мужчин и женщин: бег на 100, 400, 800, 1500 и 3000 м, на 100 м с барьерами, на 110 м с барьерами, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, метание копья и толкание ядра.