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Лига Европы

Гончаренко: задача ЦСКА - изменить неприятную ситуацию в Лиге Европы

После трех туров армейцы занимают последнее место в группе, проиграв во всех матчах

ТАСС, 6 ноября. Перед московским футбольным клубом ЦСКА стоит задача изменить ситуацию в групповом этапе Лиги Европы. Об этом рассказал главный тренер команды Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев.

ЦСКА в четверг в четвертом туре группы Н сыграет в гостях с венгерским "Ференцварошем", начало матча - 23:00 мск. Предыдущие три встречи в группе армейцы проиграли.

"Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют "Эспаньол" и "Лудогорец". Понятно, что неприятную серию хочется прервать. Наша задача - изменить ситуацию завтра", - сказал Гончаренко.

"Надо говорить о неудачной серии в целом. Мы говорили, что надо "почистить" нашу игру. Когда проводишь много матчей, теряется внимание к деталям, наша задача - восстановить те навыки, которые есть. Важно улучшить взаимодействие игроков в атаке и обороне, расположение по позициям", - добавил он

Защитник московского клуба Георгий Щенников отметил, что пока у ЦСКА есть шансы - нужно бороться. "Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет", - сказал защитник.

ЦСКА занимает четвертое место в группе, не набрав очков, "Ференцварош" идет третьим, в активе клуба четыре очка.

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